Cinematica Festival fino al 25 marzo

Proiezioni, mostre, teatro, incontri, libri e giochi su immagine in movimento con il regista Emanuele Crialese come ospite d'onore. Ad Ancona è in corso, inaugurata da una mostra di Michel Giaccaglia alla Mole Vanvitelliana, la quinta edizione del Festival Cinematica dedicato all'immagine in movimento. Fino al 25 marzo ospiterà esposizioni, proiezioni, musica, performance teatrali e di danza, presentazioni di libri e giochi dedicati ai bambini.

Curato da Simona Lisi, il festival s'ispira quest'anno al tema del viaggio, inteso come conoscenza e trasformazione. In calendario lo spettacolo della compagnia ravennate Fanny & Alexander 'Him', con Marco Cavalcoli, Crialese incontrerà il pubblico dopo una proiezione del suo film Nuovomondo, Leone d'Argento a Venezia nel 2006, mentre la compagnia Cuocolo-Bosetti porta per le vie di Ancona lo spettacolo itinerante 'The Walk'. In calendario anche laboratori per bambini, ancora film e la danza di Eleonora Greco.