Moto: Rossi, non è detto ultimo rinnovo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Ci sono percentuali più alte del passato che sia l'ultimo rinnovo, ma non è detto...": così Valentino Rossi a Losail, nella prima conferenza stampa della nuova stagione della motogp, dopo aver annunciato il rinnovo con la Yamaha per altri due anni. Rossi, 39 anni da poco compiuti e con il nuovo contratto in sella fino ai 42, è il vero protagonista della conferenza che apre la stagione."Penso di avere abbastanza forza e motivazione per continuare. Mi sento a mio agio, la moto mi piace, così dopo i test ho deciso di continuare".