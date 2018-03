Alunni scuola Binotti Pergola in Regione

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - Porte aperte dell'aula consiliare di Palazzo Leopardi per 14 alunni della scuola primaria di San Lorenzo in Campo, Istituto comprensivo "Binotti" di Pergola. Gli studenti, accompagnati da due maestre, sono stati accolti dal vice presidente dell'Assemblea legislativa Renato Claudio Minardi. Dopo aver illustrato ai ragazzi i compiti e il funzionamento di Consiglio regionale e Giunta, Minardi ha risposto alle domande e concluso la sua breve lezione di educazione civica esortando gli studenti a non avere timore di avvicinarsi alla politica. "Fare politica significa mettersi al servizio degli altri - ha detto - è un modo per essere utili alla comunità, facendo scelte importanti nell'interesse di tutti". Al termine della visita i bambini hanno ricevuto l'attestato di partecipazione, il segnalibro della Biblioteca regionale e alcuni volumi sella collana "Conoscere il Consiglio". Il progetto di visite formative ogni anno porta a Palazzo Leopardi ce Palazzo delle Marche centinaia di studenti marchigiani.