Esplode silo azienda legno, tre feriti

Un'esplosione ha fatto saltare il 'cappello' e parte del rivestimento di un silo pieno di segatura all'esterno dell'azienda Fab di Petriano (Urbino) che produce componenti per mobili. Poco prima alcuni operai avevano visto del fumo uscire dal deposito, dove vengono stoccati residui di lavorazione da riutilizzare, ma fortunatamente non si erano avvicinati. Tre di loro però sono stati feriti in maniera lieve da alcune schegge. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I motivi dell'incidente sono in fase di accertamento: l'esplosione potrebbe derivare dal surriscaldamento dei motori del silo unito alla miscela di aria e segatura.