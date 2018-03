Suap affida lavori Sp Forca di Presta

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno (Suap) ha concluso oggi la gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte, al km 0+000, della strada provinciale n.34 Forca di Presta in territorio del Comune di Arquata del Tronto individuando il soggetto d'impresa che la normativa vigente definisce "aggiudicatario proposto". Una volta verificato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla consegna dei lavori e all'avvio del cantiere. L'intervento è stato progettato dalla Provincia di Ascoli Piceno ed è indispensabile per ultimare la sistemazione di quest'arteria che collega la Piana di Castelluccio di Norcia dal versante marchigiano. L'importo di circa 211 mila euro è stato finanziato con i fondi della contabilità speciale Sisma 2016 della Regione Marche. Sulla strada di Forca di Presta alcune attività di ripristino in somma urgenza sono state eseguite dalla Provincia di Ascoli subito dopo l'evento sismico del 24 agosto 2016.