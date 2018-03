Moto: film 'Mago Mancini',premio a Nizza

La storia di Guido Mancini, ex pilota e tecnico di Pesaro che ha supportato in pista campioni come Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, ripercorsa nel documentario 'Il Mago Mancini' diretto da Jeffrey Zani, ha vinto il premio come 'best feature film' al French Riviera motorcycle film festival a Nizza. Presidente di giuria Freddie Spencer, tre volte campione del mondo statunitense, star del motomondiale negli anni '80. La pellicola ha portato alla luce il fondamentale contributo di Mancini, finora rimasto nell'ombra, agli esordi di campioni del motociclismo tra cui anche Loris Capirossi, Franco Morbidelli e Romano Fenati. I 'pupilli' di Mancini, presenti nel documentario, hanno raccolto 14 titoli iridati tra il 1990 e il 2017 nelle classi 125, 250, 500, MotoGp. E' un viaggio nella storia e nella quotidianità di Mancini che parla della carriera e della sua filosofia nel mondo delle competizioni. A ciò si affiancano incontri, dopo anni di silenzio e distanze, con i talenti che ha lanciato.