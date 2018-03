Maltempo, Vvf soccorrono 20 cavalli

I vigili del fuoco sono intervenuti a in località Montelago di Sassoferrato (Ancona) per soccorrere circa 20 cavalli allo stato brado. Per raggiungere gli animali, i vigili del fuoco hanno dovuto liberare due chilometri di strada da 80 centimetri di neve. Raggiunti i cavalli, il proprietario è riuscito a foraggiarli.