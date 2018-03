Al papa copia Petite Messe Solennelle

(ANSA) - CITTà DEL VATICANO, 28 FEB - La copia anastatica della partitura originale della Petite Messe Solennelle, scritta nel 1863 da Rossini, è stata donata a papa Francesco da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, per l'avvio delle celebrazioni dei 150 anni della morte del grande musicista. Ad accompagnare Ricci, nell'udienza generale nell'Aula Paolo VI, il card. Francesco Monterisi, arciprete emerito della Basilica di San Paolo fuori le Mura, e il vescovo di Pesaro Piero Coccia. Per la città, ha detto il sindaco, "Rossini è la stella polare attorno a cui costruire una nuova identità del territorio che sia anche motore di sviluppo per l'economia e il turismo". Il vice sindaco Vimini ha rivelato un retroscena: "al papa abbiamo detto che si compie l'auspicio del Maestro di affidare, attraverso la Petite Messe, la propria anima 'au Bon Dieu'. Il pontefice ci ha risposto con una battuta, facendo notare che probabilmente Rossini, si raccomandava per raggiungere il paradiso. Immaginando che lì avrebbe trovato banchetti straordinari".