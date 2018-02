In due tentano rapina in banca

(ANSA) - PESARO - Tentata rapina stamane alle 10:30 alla filiale di Ubi Banca del quartiere Loreto a Pesaro. Due banditi, giovani, italiani, armati di taglierino sono entrati nell'agenzia puntando subito al cassiere e minacciando i presenti. In un attimo sono arrivati a mettere le mani nel cassetto. Ma non avevano considerato che la banca, avendo molte vetrate, è a vista dall'esterno. Qualcuno che stava passando si è reso conto della rapina ed ha chiamato il 112. Una macchina dei carabinieri si trovava a pochi metri di distanza. I militari, armi in pugno, sono entrati nella banca immobilizzando i rapinatori. Che sono stati portati in caserma e poi in carcere in attesa della convalida dell'arresto. Sembrano essere del posto. La banca è stata chiusa per tutta la giornata.