Neve in provincia Pesaro Urbino

(ANSA) - PESARO - Passi aperti, scuole regolari e nessun incidente grave a causa della neve. Che comunque copre buona parte del territorio appenninico della provincia di Pesaro Urbino. Il servizio viabilità della Provincia sta lavorando con 103 mezzi sgombraneve e 64 per l'antighiaccio appartenenti a ditte private. Attualmente si registra una coltre nevosa di circa 30 cm oltre i 400 metri d'altezza. "La situazione viene costantemente monitorata - dice il dirigente del Servizio Viabilità Maurizio Bartoli - ed e' attiva 24 ore su 24 la reperibilità su tutte le zone. Telefonando al numero 337.298593 è possibile segnalare problemi per condizioni di sicurezza e transitabilità. Le maggiori difficoltà sono state causate da camion che non avevano montato preventivamente le catene, causando. Dalle 11 di oggi è tornata transitabile la Sp 81 San Paterniano chiusa temporaneamente per un autocarro finito di traverso. La pioggia ha inoltre deteriorato le carreggiate con formazione di buche che stiamo provvedendo a chiudere".