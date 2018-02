Terremoto: no a riapertura temporanea strada Arquata-Norcia

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - La strada statale delle 'Tre valli umbre' tra Norcia ed Arquata del Tronto non riaprirà fino al termine dei lavori. Lo hanno deciso al temine di un sopralluogo il Dipartimento della Protezione Civile e l'Anas che avevano ipotizzato una riapertura temporanea a senso unico alternato in vista della mostra del tartufo di Norcia, sottolineando che la decisione è stata presa per l'impossibilità di garantire, in caso di emergenze, il transito dei mezzi di soccorso.

Al sopralluogo di oggi sulla statale 685 hanno partecipato i tecnici di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Protezione Civile Marche, Provincia di Ascoli e Anas. Le verifiche hanno stabilito che i cantieri aperti lungo la strada, per un totale di 60 milioni essendo quel tratto il più gravemente danneggiato dal terremoto, sono in grado di reggere il transito in modo regolato e controllato ma, allo stesso tempo, è emersa l'impossibilità, in caso di riapertura, di garantire i livelli di sicurezza necessari in caso di emergenze che dovessero interessare i veicoli su 3 viadotti: nei punti dove sono in corso i lavori, infatti, la larghezza della carreggiata disponibile non consentirebbe l'intervento di mezzi di soccorso e vie di fuga in caso di incolonnamenti per avaria o emergenza.

L'itinerario alternativo per chi proviene da Arquata del Tronto passerà dunque sulla Salaria, fino all'uscita di Cittareale, e poi proseguirà sulla provinciale 476. Sia per chi proviene dalla A1 e dalla E45, sia per chi arriva dalla direttrice adriatica attraverso la statale 77, invece, sarà possibile raggiungere Norcia dal versante umbro, dove non ci sono limitazioni. Infine, sono in corso una serie di interventi di ripristino per 25 milioni delle strade provinciali 129 e 64 che entro fine marzo consentiranno un ulteriore collegamento diretto tra Arquata del Tronto e Norcia alternativo alla 'Tre valli', dove il completamento dei lavori è previsto entro l'anno.(ANSA).