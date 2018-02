Sport senza età, iniziativa per anziani

La Regione Marche, già al secondo posto in Italia dopo il Trentino per aspettativa di vita dei suoi cittadini, lancia la sfida di voler garantire agli over 65 un invecchiamento senza disabilità grazie al progetto 'Sport senza età', che prevede per sei mesi due ore settimanali di sport con tutor laureati in scienze motorie ed un'ora di attività ricreativa e di formazione sui corretti stili di vita. L'iniziativa, aperta ad anziani e adulti, è stata presentata oggi ad Ancona dal presidente della Regione Luca Ceriscioli con un bando d'investimento annuale di 204 mila euro cui potranno aderire entro il 6 marzo prossimo tutti gli enti di promozione sportiva delle Marche iscritti al Coni (14 in tutto per un totale di 2.200 associazioni sportive). "Il progetto - ha osservato - rientra nel Piano regionale della prevenzione ed è di quelli che non fanno rumore perché i suoi risultati si vedono solo a medio lungo termine". A 'Sport senza età' collaborano Comuni, Asur, enti di promozione sportiva.