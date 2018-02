Pamela: comunità straniere,ora preghiera

La comunità nigeriana, in collaborazione con tutte le comunità straniere di Macerata e provincia, promuove un momento di preghiera interreligioso in memoria di Pamela Mastropietro, il 25 febbraio, nel Teatro Don Bosco nella città marchigiana. "Tutta la cittadinanza e le istituzioni - scrivono gli organizzatori - sono invitati a partecipare per esprimere dolore e sincera vicinanza alla famiglia". Aderiscono all'iniziativa, oltre alle associazioni Acsim e Anolf, St. Antony's church Macerata e St. Michael's Catholic Chaplaincy di Macerata (chiese cattoliche), Holy cross anglican church di Macerata, Spirit and life family bible church di Tolentino, Power house international ministries di Potenza Picena, Maranatha church of God di Macerata, Chiesa di Cristo di Macerata, Chiesa ortodossa patriarcato ecumenico di Tolentino, Chiesa evangelica battista delle Marche, Chiesa visione mondiale per la famiglia di Macerata.