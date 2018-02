Manifesti strappati di Potere al Popolo

Il comitato di Ancona di Potere al Popolo! ha segnalato al sindaco e al comando dei vigili urbani che i manifesti "regolarmente affissi dalla Lista Potere al Popolo! negli spazi assegnati dal Comune sono stati in più posti strappati o coperti". In particolare "per la Camera dei Deputati, Potere al Popolo! ha avuto assegnati il n.3 per la lista plurinominale e lo stesso n. 3 per la candidata all'uninominale Valeria Carnevali, dove invece sono stati affissi abusivamente manifesti elettorali di Giorgia Meloni".