Uno Bianca, Zecchi salta commorazione

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - "Sono molto stanca e provata dalle continue concessioni e permessi premio ai killer della Uno Bianca, per questo motivo ho deciso di prendermi qualche giorno di vacanza". A parlare è Rosanna Zecchi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della Uno Bianca, che questa mattina non ce l'ha fatta a partecipare alla commemorazione organizzata dal Comune bolognese di Casalecchio di Reno, in ricordo della guardia giurata Carlo Beccari.

"Roberto e Fabio Savi sono stati messi nello stesso carcere e Marino Occhipinti la scorsa estate è andato in 'vacanza' in Valle d'Aosta per un convegno - ha spiegato Rosanna Zecchi -. I detenuti hanno sempre più diritti, mentre i feriti e i parenti delle vittime ne hanno meno. Dopo tanti anni alcuni feriti cominciano ad avere problemi di salute e uno di loro si è anche visto negare le visite di aggravamento". La presidente, quindi, si dice "amareggiata da questa situazione, perché i Savi continuano a chiedere ed ottenere diversi benefici".