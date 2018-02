Tenta sfondare porta di un bar ad Ancona

Bloccato dalla polizia mentre tenta di sfondare la porta di un bar nella zona del Mandracchio ad Ancona. E' accaduto ieri sera quando i poliziotti di una pattuglia delle volanti hanno notato un 36enne tunisino che stava forzando l'ingresso dell'esercizio commerciale armato di una mazzetta da muratore da 5 kg. Quattro agenti lo hanno raggiunto mentre scappava dopo avere gettato via l'arnese poi recuperato. Il tunisino, con alle spalle precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Oggi, davanti al Tribunale ad Ancona, ha patteggiato una pena di dieci mesi di reclusione ed è stato espulso dal territorio italiano.