Polizia, "...Questo non e' amore"

(ANSA) - ANCONA -Con San Valentino torna l'iniziativa permanente della polizia di Stato "… Questo non è amore" con un camper della polizia per informazioni, suggerimenti e denunce contro la violenza di genere. Il progetto ha come finalità la creazione di un contatto diretto tra le donne e un team di operatori specializzati pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di polizia. Ad Ancona, dopo i tanti eventi nella provincia in piazze, scuole e altri luoghi di aggregazione, in occasione di San Valentino è stato scelto un grande centro commerciale nei pressi del quale è stato posizionato il camper per incontri con la popolazione.