Polizia,app You Pol contro bulli e droga

(ANSA) - ANCONA, 8 FEB - E' attiva anche per la Questura di Ancona, guidata da Oreste Capocasa, 'You Pol', un'applicazione che tutti possono scaricare su smartphone e tablet dalle piattaforme Apple Store e Play Store: permette di segnalare con un clik alla polizia, in particolare, episodi di spaccio di droga o di bullismo. Lo strumento, che può garantire l'anonimato di chi segnala, guarda soprattutto ai giovani: dà la possibilità di inviare alla sala operativa del 113 messaggi, foto e video con georeferenziazione del telefono chiamante. "Il cellulare di chi scarica l'app - ha detto Cinzia Nicolini, vice questore aggiunto - non è controllato". L'applicativo, attivo per le questure dei capoluoghi di regione, è "nato dalla convinzione che ogni cittadino è parte responsabile e attiva della vita democratica del Paese". Le segnalazioni dalle Marche verranno convogliate a Ancona e poi smistate. La polizia fa affidamento sulla "consapevolezza" di chi userà lo strumento. Ricevute le segnalazioni, si attiverà per verificarle.