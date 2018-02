Cc forestali, sequestro 7 trappole fauna

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 7 FEB - I carabinieri forestali della Stazione di Sassoferrato hanno rinvenuto, lungo il sentiero che costeggia il fosso Coldellanoce di Sassoferrato, quattro trappole in metallo innescate per la cattura di fauna selvatica. All'interno delle trappole, perfettamente funzionanti, c'erano delle esche, tra cui noci, presumibilmente per la cattura di scoiattoli del vicino noceto e resti di pollame per catturare mammiferi carnivori, come volpe e faina.

Il proprietario dell'area, individuato e denunciato dai carabinieri forestali, è stato sottoposto a perquisizione. In un edificio rurale con due capanni annessi, adiacenti all'area, sono state rinvenute e sequestrate altre tre trappole armate, tra le quali una di medie dimensioni innescata con patate per la cattura di istrici. La persona denunciata rischia l'ammenda prevista per l'utilizzo di mezzi di caccia non consentiti.