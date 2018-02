Spaventano con armi finte, 3 denunce

(ANSA) - JESI (ANCONA) - Si aggiravano per la città di Jesi, a bordo di un'auto monovolume, puntando contro vetture e passanti due pistole giocattolo prive di bollino rosso. Tre giovani della zona, due ventenni e un 17enne, sono stati denunciati dalla Polizia per minaccia aggravata e procurato allarme dopo una serata passata il 31 gennaio a spaventare automobilisti di passaggio. "Una ragazzata fatta per gioco", si sono giustificati con gli agenti che li hanno individuati e bloccati dopo numerose segnalazioni giunte al 113. Un fatto analogo era accaduto il 2 dicembre, quando sempre tre giovanissimi avevano spaventato un automobilista ad un semaforo con un'arma finta.