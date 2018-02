Screening Regione su precariato sanità

(ANSA) - ANCONA, 1 FEB - Il Servizio Sanità delle Marche ha avviato una serie di misure per verificare i rapporti di lavoro precario e pianificare le modalità operative che porteranno all'emanazione di linee guida regionali per le assunzioni. In una riunione tra i dirigenti della Sanità e i responsabili degli uffici del personale è stata messa in comune la banca dati per individuare le caratteristiche previste dalla Legge Madia e dalle varie circolari. Le aziende stanno incrociando ed accorpando le informazioni sui singoli contratti. La Regione ha invitato le 4 aziende (Asur, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona, Marche Nord e Inrca) a fornire il censimento nel minor tempo possibile. L'operazione apre la strada ai piani triennali di assunzioni che vanno dal 2018 al 2020. La Regione Marche condivide con i sindacati l'impegno per dare stabilità al sistema tanto che negli obiettivi 2017 per i direttori generali era previsto quello di ridurre il precariato in favore del tempo indeterminato, Previsto un incontro con sindacati.