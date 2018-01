Minniti, discussione liste fisiologica

E' "normale, quasi fisiologico", discutere quando si compongono le liste elettorali. Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minnini a Pesaro per presentare la sua candidatura per il Pd nel collegio uninominale per la Camera Pesaro Urbino. "Approvate le liste - ha aggiunto - si passa ad un altra fase: si combatte per vincere la partita. E' il senso di quello che stiamo facendo oggi e mi auguro di aver detto parole chiarissime e inequivocabili". "Si discute magari con una certa fermezza, come è giusto che sia - ha osservato -, ancora di più in una condizione particolarmente complicata come quella che il Pd ma anche altre liste hanno affrontato". Ma ora "le liste sono fatte e ci sono le candidate e i candidati e insieme lavoreremo per vincere le elezioni". All'incontro stampa hanno partecipato anche il sindaco di Pesaro e responsabile nazionale Enti Locali del Pd Matteo Ricci e le parlamentari uscenti e ricandidate Alessia Morani e Camilla Fabbri, 'spostata' improvvisamente ad un altro collegio.