Galleria Norcia riaperta a fine febbraio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 31 GEN - La galleria San Benedetto, sulla statale 685 "Tre Valli Umbre" che collega Norcia ad Arquata del Tronto, sarà riaperta al traffico a fine febbraio, forse il 23, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra mercato del tartufo nella città umbra. Ad annunciarlo è stata l'Anas nel corso della visita del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ai cantieri per il ripristino della viabilità dopo il terremoto.

Il ministro si è recato sul luogo preciso dove la faglia del terremoto ha 'attraversato' e danneggiato la galleria e qui si è complimentato con gli addetti ai lavori per l'opera che si avvia alla conclusione.

La galleria "San Benedetto" era stata chiusa a seguito dei danni causati dalla scossa del 30 ottobre 2016. Sarà ora riaperta inizialmente in modo parziale e temporaneo, con ogni probabilità solo in occasione dei fine settimana dedicati al tartufo di Norcia. Ad accogliere il ministro, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l'assessore regionale umbro, Giuseppe Chianella.