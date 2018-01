Lavori sicurezza ex Palazzo consolare

La Giunta comunale di San Severino Marche ha autorizzato i lavori in somma urgenza, progettati dall'ing. Luca Sabbatini, per la messa in sicurezza di quello che è rimasto dell'antico Palazzo Consolare il cui crollo aveva resa necessaria la chiusura al transito dell'anello stradale di Castello al Monte, nel tratto che va dal Museo archeologico alla salita per il monastero di Santa Chiara.

Il fabbricato, di proprietà del Comune e che rappresenta una sorta di prolungamento delle mura di cinta del Monastero delle Clarisse, era già stato lesionato dal terremoto del 1997.

I lavori, per un importo complessivo di poco superiore ai 20 mila euro, partiranno in questi giorni e sono stati affidati all'impresa Settempeda Costruzioni.