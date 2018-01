Serate Russe 2018,festival arti a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Sarà Modena, dal 29 aprile all'1 maggio, ad ospitare l'edizione 2018 delle 'Serate Russe in Italia', festival internazionale delle arti organizzato da Festival&Contest in collaborazione con il Comune. Accompagnati dall'etoile della danza Liliana Cosi, gli organizzatori hanno presentato oggi l'iniziativa al sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

La manifestazione, alla 6/a edizione, è nata nel 2014 dalla volontà del Consolato onorario della Federazione Russa di Ancona ed è occasione per approfondire rapporti culturali ed economici.

Scopo principale è coinvolgere realtà culturali e artistiche di Russia e Italia con un interscambio di conoscenze attraverso il linguaggio universale dell'arte, declinate in musica, danza, canto e arti figurative. In programma esibizioni, workshop e focus su lirica, con la collaborazione della Fondazione Pavarotti, danza ed economia. Al teatro Storchi il 29 aprile serata di balletto classico, protagonista 'Vivat Ballet', regista e coreografo Oleg Vinogradov, già Kirov Ballet.