Progetto nel Piceno per nuove povertà

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 19 GEN - Prende il via a gennaio l'iniziativa "Aggiungi un posto … anche per me!" promossa dall'Associazione Santa Teresa D'Avila onlus e realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, con la partecipazione di Caritras diocesana, Comuni di San Benedetto del Tronto e varie parrocchie. Si tratta di un intervento di sostegno a persone in difficoltà: uomini senza fissa dimora, famiglie monoparentali formate da padri separati e donne della tratta, famiglie e persone in situazione di grave disagio economico. L'obiettivo, oltre all'assistenza, è anche di proporre un cambiamento nel modo di pensare all'emarginazione sociale, proponendo il modello della Comunità educante e la partecipazione. Individuare i casi da seguire, favorire l'offerta di alloggi di emergenza o per il medio-lungo periodo, formare operatori sociali; sensibilizzare tutta la comunità al tema delle nuove povertà le attività previste, insieme alla presa in carico e all'inserimento lavorativo.