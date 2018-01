Nuova illuminazione waterfront Ancona

Il waterfront del porto di Ancona, ma anche la via maestra che porta al duomo attraverso via Pizzecolli, si potranno ammirare sotto una nuova luce entro 18 mesi, grazie ai fondi europei per 6,2 milioni di euro, distribuiti dalla Regione Marche, che il Comune di Ancona si è aggiudicato per gli interventi del piano strategico 'Iti waterfront 3.0'. Il primo dei cinque passi, ha detto il sindaco Valeria Mancinelli, sarà fatto la prossima settimana, con la pubblicazione del bando per progettare la nuova illuminazione del fronte mare (350 punti luce) che conta su 2,26 milioni di euro (1,8 milioni di fondi europei e 400 mila euro dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale). Con il progetto, che ha come partner anche Soprintendenza, Università Politecnica delle Marche e Cnr-Ismar, si intende rilanciare l'immagine della cerniera scalo-città ma anche garantire un efficientamento energetico. Sull'infrastruttura potranno innestarsi anche dotazioni tecnologiche come wi-fi e telecamere di sicurezza.