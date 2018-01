Chiese S.Severino Marche in piano Mibact

Sono 16 le chiese di San Severino Marche (Macerata) comprese nel Piano ricostruzione post terremoto dei Beni culturali del Mibact.

Nell'elenco figurano anche la chiesa di San Giuseppe, in piazza Del Popolo, già in ristrutturazione dopo il rogo di Capodanno 2009, che rientra tra le priorità, e di Santa Chiara, a Castello al Monte, già presente nel primo stralcio. Tra i luoghi di culto che verranno recuperati ci sono il santuario di San Pacifico, l'abbazia di Santa Maria di Valfucina, le chiese di San Filippo e Santa Maria della Pieve. Completano il quadro Santa Maria Assunta, Sant'Anna, San Giovanni Battista, San Paolo, Santa Maria Annunziata, San Pietro Apostolo, Sant'Antonio Abate, San Pietro Apostolo, Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista. "Abbiamo dato priorità a scuole ed edifici privati - ha detto il sindaco Rosa Piermattei -. Ma anche quello delle chiese ed edifici di culto era per noi comunque un capitolo importante: sono un tesoro diffuso sul territorio".