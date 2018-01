Consegnate ultime casette a Pieve Torina

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 18 GEN - Consegnate le ultime 28 casette di Pieve Torina, su un totale di 208. A dare le chiavi alle ultime famiglie assegnatarie è stata il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli, che in mattinata ha partecipato sl Comitato istituzionale nella cittadina marchigiana. De Micheli, giunta nell'area Sae, si è rivolta in particolare ai bambini, ricordando come la struttura che dirige sta lavorando "con impegno e serietà per il futuro di questi territori, nonostante le tante difficoltà e gli inevitabili errori commessi durante il percorso". Alla consegna delle casette presenti anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli.