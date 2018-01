Rossini 150, un carro da 70 mila euro

Viene realizzato grazie ad una collaborazione progettuale ed economica tra i Comuni di Pesaro e Fano il grande carro (costo complessivo 70 mila euro più Iva) dedicato al 15o/o di Rossini, che sfilerà al Carnevale di Fano. "L'idea nasce dal ricordo dei 200 anni dell'esibizione a Fano di Rossini - spiega Pierluigi Piccinetti, autore del progetto artistico -. Ma allo stesso tempo, con bonaria ironia, sottolinea il suo amore per la buona cucina". Il carro, 9 metri di larghezza, 13 di altezza e 15 di lunghezza, è preceduto da un piccolo complesso "rappresentato da don Basilio, personaggio del 'Barbiere' che canta 'La calunnia', attorniato dai simboli della famosa aria. In primo piano il boccascena del torelliano Teatro della Fortuna. In secondo piano, gradoni rivestiti da grandi fogli di spartiti, poi una tavola imbandita di cibarie, l'imponente figura di Rossini, intento a 'suonare', con un lungo coltello, un prosciutto a mo' di violino".