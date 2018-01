Per forte vento si ribalta autocarro

I vigili del fuoco sono intervenuti nella Sp 16 al Km 19 lungo la strada che va da Fabriano a Sassoferrato, nei pressi dell'incrocio per Bastia, per un autocarro che si è rovesciato su un fianco a causa del forte vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'automezzo e prestato assistenza durante le fasi di recupero.

Non ci sono danni a persone. La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto durante la rimessa in strada dell'autocarro.