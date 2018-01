Incendio in azienda grafica del Pesarese

Un incendio è divampato stamani, per cause ancora da accertare, nei locali di un'azienda di Montecchio di Vallefoglia (Pesaro), la Cerioni pubbligrafica, in via dell'Artigianato. Le fiamme hanno interessato in particolare l'archivio e un ambiente che ospita computer e server. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 10:30, ha permesso di salvare la parte produttiva del capannone. Sono comunque ingenti i danni dovuti in particolare alla fuliggine. Sul posto anche i carabinieri.