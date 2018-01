Ceriscioli,dibattito Centobuchi confonde

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 GEN - "Un dibattito immotivato e che genera confusione". Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha commentato le ipotesi sull'eventualità di collocare a Centobuchi (Ascoli Piceno) il nuovo ospedale unico provinciale del Piceno. Tale dibattito "è nato dalla conferenza stampa per la presentazione dei dati dell'Asur in cui si è parlato di algoritmo ma non di localizzazioni specifiche". La Regione vuole sbloccare velocemente la situazione scegliendo un sito "baricentrico". L'algoritmo, ha spiegato, sarà attivato in assenza di proposte di sintesi dai sindaci. "Questa settimana - ha riferito Ceriscioli - proporremo la sede suggerita dall'algoritmo ma sarà l'assemblea dei sindaci a pronunciarsi e confermare il sito o indicarne un altro: testeremo più località possibili. Se i sindaci trovano una sintesi la rispetteremo, altrimenti andremo avanti con la localizzazione dell'algoritmo.

"E' totalmente infondato - ha concluso - lo spauracchio che verranno chiusi i presidi di Ascoli e San Benedetto".