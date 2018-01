Ambulatorio solidale gratis a Senigallia

Senigallia avrà un nuovo ambulatorio solidale nel Centro di solidarietà Caritas, che lo gestirà. In rete con istituzioni sanitarie realtà associative e del terzo settore, offrirà servizi sanitari gratuiti a persone difficoltà, italiani e stranieri, con e senza permesso di soggiorno, iscritti o non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ma tutti accomunati da condizioni di povertà e di bisogno socioeconomico. Sarà intitolato a Paolo Simone, medico pediatra e figura di spicco del volontariato e associazionismo senigalliese morto il 6 agosto 2017 dopo una caduta con il parapendio. "E' una risposta al fenomeno crescente dell'undertreatment - dicono il direttore della Caritas Giovanni Bomprezzi e Emanuela Sbriscia Fioretti, vedova di Paolo Simone e coordinatrice del progetto, - la rinuncia alle cure mediche per difficoltà economiche. Per queste persone è stato ideato il progetto Maundodé". All'ambulatorio hanno aderito 30 medici tra generici e specialisti e quasi 20 infermieri. L'apertura a marzo.