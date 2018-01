Prezzi, a dicembre +0,1% in un mese

Ad Ancona a dicembre l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività è cresciuto dello 0,1% rispetto al mese precedente. Il tasso tendenziale annuo scende da +0,5% a +0,2%. In un anno sono crollati (-13,6%) i prezzi per l'istruzione, in calo anche abbigliamento e calzature (-1,7%), mobili, articoli e servizi per la casa (-1,3%), comunicazione (-1%). Gli aumenti riguardano invece i trasporti (+2,6%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,3%), abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+1,1%). Da novembre a dicembre le variazioni più significative riguardano l'aumento dei prezzi dei trasporti e ricreazione, spettacoli e cultura, tutti e due in aumento di 1,1%. In calo (-0,7%) abbigliamento e calzature.