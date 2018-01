Da scintilla stufa a fuoco appartamento

1 GEN - Una scintilla dalla stufa a legno è stata sufficiente a distruggere un intero appartamento a Carpegna, in via del Molino. Le fiamme sono divampate ieri sera intorno alle 21:30. La proprietaria, una pensionata di 77 anni, ha provato inutilmente a spegnerle ma poi si è resa conto di essere in pericolo lei stessa ed è fuggita appena in tempo. L'appartamento in pochi minuti è stato avvolto dal fuoco. L'arrivo dei pompieri da Macerata Feltria e di un mezzo da Urbino ha permesso di salvare l'appartamento attiguo che era diviso solo da una porta. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato poco prima di mezzanotte.