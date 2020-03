Compie 107 anni, centinaia di auguri

(ANSA) - GORGONZOLA (MILANO), 28 MAR - Centinaia di auguri, e tutti a grande distanza, per nonna Matilde, la nonnina di Gorgonzola, che oggi compie 107 anni. " Ecco. Uno squarcio di speranza. Buon compleanno", ha scritto sul suo profilo Fb Stefano Lampertico, uno dei suoi nipoti e direttore della rivista 'Scarp de' tenis', il giornale di strada che esce con il sostegno della Caritas.

Nonna Matilde vive da sempre a Gorgonzola, sta bene, e ha accettato con la consueta riservatezza le tante manifestazioni di affetto, protetta, mai come in questo momento di terribile emergenza sanitaria soprattutto per gli anziani, dalla sua famiglia. Nata nel 1913, ha già sfidato due guerre mondiali, la terribile influenza della spagnola, anni di crisi e diverse difficoltà economiche. Certo, non avrebbe mai immaginato di festeggiare i suoi 107 anni affrontando un altro terribile periodo. Ma ha mantenuto il suo bel sorriso e una intramontabile serenità che sembrano invitare a guardare con fiducia al futuro, . "Tanti auguri Tilde - le ha scritto una vecchia amica - quando il tempo e il Coronavirus lo permetterà te li farò a voce dal balcone;". (ANSA).