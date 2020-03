(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Il coronavirus è "l'Ebola dei ricchi": lo definiscono così i medici dell'ospedale di Bergamo autori dell'articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine. I medici definiscono il focolaio in Lombardia "una crisi di salute pubblica e umanitaria" e sollecitano "misure audaci per rallentare l'infezione".

"La situazione qui è triste in quanto operiamo ben al di sotto del nostro normale standard di assistenza" e "i pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono da soli senza adeguate cure palliative, mentre la famiglia viene informata telefonicamente, spesso da un medico ben intenzionato, esausto ed emotivamente impoverito senza alcun contatto precedente", scrivono i 16 medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo autori dell'articolo.

"Il mondo esterno - proseguono - sembra inconsapevole del fatto che a Bergamo questo focolaio sia fuori controllo".

