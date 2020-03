Buzzi 40 neonati da mamme in reparto Covid19

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Anche all'Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano si continua a nascere durante e nonostante l'emergenza coronavirus: sono 40 i piccoli nati da mamme sospette o positive al Covid-19.

Per poter garantire un parto in sicurezza di mamma e bebé, la Onlus Obm - Ospedale Bambini Milano Buzzi ha donato, grazie anche al sostegno di SC Johnson, una prima isola neonatale in una sala parto dedicata. L'isola neonatale comprende diversi strumenti necessari per monitorare la salute della mamma e del bambino, tra cui un lettino 'Infant Warmer', un rianimatore t-piece per una ventilazione a pressione positiva con controllo dei picchi pressori, saturimetro e frequenzimetro e una bilancia neonatale.

Un "primo passo, fatto a tempo di record, in questo momento di grande emergenza che dona alle mamme e ai neonati un'area di sicurezza indispensabile al benessere di entrambi" e "permette di garantire la tranquillità della partoriente, affinché quello che dovrebbe essere il momento più bella della vita, lo possa essere veramente, nonostante l'emergenza", spiegano dall'ospedale.

(ANSA)