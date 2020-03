Il grande sonno di Chandler diventa audiolibro

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Da poco riedito da Adelphi nella nuova traduzione di Gianni Pannofino, a 60 anni dalla morte del grande scrittore americano e a 80 dalla sua prima pubblicazione, dal 27 marzo 'Il grande sonno' di Raymond Chandler sarà per la prima volta disponibile anche in formato audiolibro, in esclusiva su Storytel Italia. Un capolavoro della letteratura mondiale - spiega la casa editrice - finalmente disponibile nella versione audiobook grazie alla voce di Stefano Braschi, per un'esperienza di "lettura" che coinvolge e dà vita alla pagina scritta.

Opera prima di Chandler e in vetta alle classifiche dei migliori gialli di tutti i tempi, 'Il grande sonno' introduce i lettori alla prima di numerose indagini del leggendario detective privato Philip Marlowe e inaugura una riedizione completa delle opere di Chandler curata da Adelphi. Lanciata in Italia il 27 giugno 2018, Storytel è la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast e vanta un catalogo di più di 100mila titoli, tra cui molte esclusive, in continuo aggiornamento. (ANSA).