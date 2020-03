Coronavirus: 86enne guarita, è stata 7 settimane in ospedale

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Una donna di 86 anni di Casalpusterlengo ha sconfitto il coronavirus e la sua storia è stata raccontata come messaggio di speranza da Elia Delmiglio, il sindaco del paese lodigiano, fra quelli della prima zona rossa.

La paziente, Gianna, aveva contratto il Covid-19 "durante una degenza in ospedale", spiega Delmiglio, e dopo sette settimane di ricovero fra i nosocomi di Casale e Codogno, ieri "ha potuto riabbracciare (purtroppo non fisicamente) la sua famiglia".

"Sono state settimane in cui ha lottato con ogni forza, e grazie a un incredibile lavoro di medici e infermieri, è riuscita a guarire dal Covid-19", sottolinea il sindaco, pubblicando un breve video in cui la donna, sulla sedia a rotelle, si commuove dietro la mascherina. Delmiglio ha ringraziato "tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che operano nelle nostre strutture e con grande dedizione, amore e competenza si dedicano a chi soffre. Tra tante storie di dolore e sofferenza - conclude -, la guarigione di Gianna ci dà tanta speranza". (ANSA).