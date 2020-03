Coronavirus: Sala, condivido nuovi provvedimenti

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "Sono state emesse due nuove ordinanze, una dalla Regione, una dal Governo. Penso sia necessario che io vi dica che condivido i contenuti e credo che sia giusto comportarci in questo modo e attenerci a queste regole". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la nuova stretta imposta da Regione e Governo per contenere i contagi da Coronavirus.

"Come ha detto ieri il capo della Protezione Civile Borrelli il passaggio ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno e io mi auguro di no, è una chiusura totale. Ma quando si dice chiudere tutto, vuol dire tutto, e lo dico ai tanti che ancora scrivono sui social, e scrivono 'chiudiamo tutto' quattro punti esclamativi - ha concluso - . Riflettiamo su cosa può voler dire sulla nostra quotidianità". (ANSA).