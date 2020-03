Tricolore di sera sul lago di Como

(ANSA) - COMO, 19 MAR - Sul lago di Como sono state riaccese le luci natalizie che hanno illuminato di sera i borghi storici durante il periodo natalizio, e su case, chiese e monumenti viene ora proiettata una luce tricolore. "Un segnale significativo: accendere le luci della speranza in un periodo di sacrificio ed incertezza per tutti" spiegano i promotori Consorzio Como Turistica, Amici di Como e Distretto Turistico del Centro Lago, in collaborazione con i Comuni del progetto Lake Como Xmas Light.

"Un piccolo gesto che però può aiutare tanti ad affrontare le difficoltà con maggior coraggio e spirito di appartenenza alleviando anche quel sentimento di paura che in molti stanno, purtroppo, provando". In queste ore già i Comuni di Pigra, Lezzeno e Argegno hanno attivato l'iniziativa, si prevede che entro venerdì gran parte dei Comuni aderenti al Lake Como Xmas Light potranno rispondere illuminando i loro luoghi già teatro dell'itinerario del progetto. (ANSA).