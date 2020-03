Polemica sindaci salta riunione Gallera

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - È polemica tra i sindaci di centrosinistra dei capoluoghi Lombardi e l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, dopo le parole di quest'ultimo, che in una trasmissione televisiva ha detto come "da parte degli amministratori locali c'è la corsa a far vedere che si sta facendo qualcosa, le foto opportunity".

Alcuni sindaci di centrosinistra a quanto si apprende avrebbero fatto saltare la riunione, in programma questa mattina con l'assessore Gallera per fare il punto dell'emergenza Coronavirus, in segno di protesta per le sue parole. I sindaci e l'assessore si sarebbero dovuti riunire in conferenza ma i sindaci del centrosinistra si sono rifiutati pretendendo le scuse dell'assessore. (ANSA)