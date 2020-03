365 denunce a Milano e provincia

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Sono state 6.035 le persone controllate per verificare l'osservanza delle norme contro la diffusione del Coronavirus a Milano e provincia e 365, secondo i dati della Prefettura, quelle denunciate per l'articolo 650 del Codice penale (mancata osservanza di provvedimenti dell'Autorità) Tre quelle denunciate per Falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale o False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Diciannove sono state denunciate per altri reati e cinque gli arresti. (ANSA)