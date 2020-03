Irama, il 27 marzo esce brano 'Milano'

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Irama, al lavoro sul nuovo disco, ha deciso di fare uscire un nuovo brano inedito, con un significato importante per lui in un momento così difficile per la sua città e per tutta l'Italia. Il brano si intitola "Milano", vede la partecipazione di Francesco Sarcina ed uscirà il 27 marzo sulle piattaforme digitali per Warner Music. I proventi artistici verranno devoluti all'ospedale Niguarda di Milano.

"Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto però se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile - dice Irama sui suoi canali social -. Ci ho pensato tanto... c'è una canzone che si intitola "Milano", Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso.

Adesso che la mia città, come il resto d'Italia, sta soffrendo.

Adesso che avremmo bisogno di stare vicini, anche se siamo lontani. Adesso che vorrei stare con voi".

Oltre a devolvere i proventi, Irama sostiene anche le raccolte fondi destinate alle necessità che l'Ospedale Niguarda deve affrontare per fronteggiare l'emergenza in corso. (ANSA).