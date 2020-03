Coronavirus: Sapio e Allianz danno ossigeno a ospedale Fiera

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Allianz e il Gruppo Sapio hanno deciso di intervenire in partnership a sostegno dell'ospedale di terapia intensiva che sarà realizzato negli spazi della ex Fiera di Milano, fornendo gli impianti di distribuzione, l'ossigeno e i gas medicali per la terapia intensiva.

"Il Gruppo Sapio, una eccellenza europea che produce gas industriali e medicali - spiega Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz - ha offerto tramite il vicepresidente Maurizio Colombo l'opportunità al Gruppo Allianz di sostenere questo straordinario progetto Italiano".

"Le competenze del nostro Gruppo, unite alle risorse di una compagnia come Allianz, vengono messe a disposizione della Lombardia", ha detto Colombo, vicepresidente del Gruppo Sapio.

"È un onore per me e per il presidente Dossi poter fare la nostra parte in questo importante progetto". (ANSA).