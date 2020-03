A Milano sanificate 700 tra vie e piazze

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - A Milano proseguono gli interventi di sanificazione di vie e piazze della città per l'emergenza Coronavirus. Dal 13 al 17 marzo le squadre Amsa, la società di A2A che si occupa della raccolta differenziata e della pulizia delle città, hanno percorso circa 400 chilometri di strade, effettuando il lavaggio di oltre 700 vie e piazze di Milano. Gli automezzi dedicati al servizio impiegano per la sanificazione un igienizzante, ipoclorito di sodio in soluzione acquosa. Le attività andranno avanti almeno fino al 3 aprile.

Tutti i servizi di raccolta differenziata porta a porta, come spiega l'azienda in un comunicato, sono regolari così come il servizio di prenotazione e ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti su strada. I cittadini positivi al tampone per il coronavirus o in quarantena, come spiega Amsa, non devono effettuare la raccolta differenziata. (ANSA).