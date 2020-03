Vescovo Cremona: 'Sto meglio, tutti più uniti'

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Il vescovo di Cremona, mons.

Antonio Napolioni, ricoverato in ospedale per il coronavirus, sta meglio. "Le mie condizioni - riferisce a Vatican News - sono in miglioramento progressivo. Sono qui, da otto giorni, nel reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Cremona ben diretto dal dottor Bosio. C'è una grande attenzione da parte di tutto il personale. Prosegue la terapia farmacologica e poi l'ossigeno e il monitoraggio continuo per tornare a una autonomia respiratoria. Penso, personalmente, di essere abbastanza vicino alla fine del tunnel".

Il vescovo esprime una "grande gratitudine" al personale sanitario "anche per il senso di unità che si percepisce nel Paese. Al di là delle diversità regionali, di sensibilità politica e di interpretazioni è veramente un momento di unità di cui avevamo assoluto bisogno per capire come continuare a costruire, nel tempo che ci è dato da vivere, le vie per il futuro delle nostre generazioni". (ANSA).