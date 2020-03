Coronavirus: Bergamo, tra 82 denunce cliente prostituta

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Sono state 82 le denunce dei carabinieri di Bergamo, nelle ultime 24 ore, per chi non è risultato in regola con l'autocertificazione per poter circolare: i controlli nella provincia più colpita dal coronavirus hanno interessato mille persone, in auto e a piedi.

Tra i denunciati ci sono un imprenditore che si è recato in banca solo per avere una copia dell'estratto conto che avrebbe potuto scaricare online, un trentanovenne disoccupato sorpreso ad andare a prostitute a Zingonia, quattro giovani intenti a fare volantinaggio, due ventenni che stavano giocando a tennis e una casalinga che si trovava fuori casa nonostante dovesse essere in quarantena. Nei guai anche il titolare di un negozio di kebab, aperto nonostante i divieti. (ANSA).